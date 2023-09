Sarebbe culminata con l’investimento di una persona, la lite scoppiata l’altra notte in piazza San Faustino.

Nella vicenda ci sono diversi punti ancora da chiarire a cominciare della dinamica. Il fatto sarebbe avvenuto intorno all’una di notte quando due o più persone so si sarebbero affrontate prendendosi a bottigliate.

Al culmine dell’alterco una dalle persone coinvolte avrebbe investito con l’auto uno degli avversari.

Non si sa se si sia trattato di un fatto accidentale o volontario.

Sta di fatto che l’investito, un uomo di origini nordafricane, è stato soccorso subito dopo e trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo dove tutt’ora sarebbe ricoverato.

Immediato l’intervento delle pattuglie di polizia.

Gli agenti, attraverso le immagini delle telecamere, hanno individuato l’auto che ieri mattina 8 è stata ritrovata dalla polizia regolarmente parcheggiata sotto l’abitazione del sospettato, un italiano già noto alle forze dell’ordine.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno l’uomo per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Con questo salgono a 14 gli episodi di violenza registrati da giugno a oggi in città.

L’ultimo una settimana fa in via Valle Piatta dove un uomo, di origine pakistana, è stato picchiato, rapinato, colpito con il manico di un’accetta e lasciato in terra.

Tra gli aggressori c’era anche un minorenne.

La polizia grazie ai video amatoriali dell’aggressione, girati dai passanti, sono riusciti a identificarli.

Un 25enne rumeno è stato arrestato mentre un 15enne del Senegal è stato denunciato alla procura dei minorenni.

Gli agenti sono sulle tracce del terzo uomo, che sembrerebbe essere nigeriano. Anche in questo caso sono in corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda.