Controlli dei carabinieri nei locali della movida. L’operazione è stata condotta ai carabinieri della Compagnia di Viterbo con il supporto di diverse unità specializzate: i militari del Nucleo cinofili di Roma - Santa Maria di Galeria, del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e dell'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) di Viterbo. I carabinieri hanno effettuato verifiche mirate nei locali notturni della periferia nord della città, al fine di accertare il rispetto delle normative vigenti e garantire condizioni di lavoro regolari per il personale impiegato. Nel corso dell’operazione, all’interno di un esercizio commerciale è stata riscontrata la presenza di tre lavoratrici impiegate in modo irregolare. Di conseguenza, nei confronti del titolare dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 10.300 euro. Inoltre, è stato disposto il provvedimento di sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale, in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative riscontrate.

I controlli sono poi proseguiti nelle aree limitrofe ai locali notturni e alle discoteche del centro città, con l’attivazione di posti di blocco rafforzati per il controllo della circolazione stradale. I carabinieri hanno impiegato etilometri per verificare lo stato di alterazione da alcol dei conducenti e unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire fenomeni di guida in stato di ebbrezza e detenzione di droghe.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio promosso dal Comando provinciale di Viterbo, con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nel settore del lavoro, garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione e prevenire comportamenti a rischio sulle strade.