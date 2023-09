Ladro in azione nei giorni scorsi nella chiesa di Santa Maria della Grotticella. Un giovane, approfittando del momento in cui in chiesa non c’era nessuno, si è avvicinato alla cassette delle offerte e ha preso i soldi. Il ragazzo non ha fatto i conti con il sistema di videosorveglianza che lo ha immortalato.

Ad accorgersi del furto è stato il parroco che poi attraverso i filmati ha visto tutta la scena.

Pare che il giovane sia fuggito con pochi spiccioli. L’ammontare del bottino, infatti, dovrebbe essere eseguo. Il parroco ha sporto denuncia per furto.