L’edicola di Santa Rosa torna al suo splendore.

E’ stata ricollocata ieri la tavola che rappresenta la santa dopo un intervento di restauro voluto dalla famiglia Cappelli.

Intervento scaturito in seguito a un incidente avvenuto l’anno scorso. Era il 9 settembre quando dalla nicchia che si trova all’angolo tra piazza Verdi e via Santa Rosa, è caduta la cornice del dipinto realizzata in ferro e vetro rimanendo a mezz’aria sopra l’insegna del negozio sottostante. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

In quell’occasione i vigili del fuoco hanno tolto dalla nicchia il dipinto che raffigura Santa Rosa, per evitare che, senza una protezione, potesse cadere a terra riportando alla luce la seconda opera d’arte, più antica, che era dietro, altrettanto bella che raffigura la patrona della città.

I proprietari del negozio con l’occasione hanno fatto restaurare la tavola che ieri, dopo aver ritrovato i suoi colori vivaci, è stata rimessa al suo posto. A sua copertura è stato posizionato un pannello di plexiglass.