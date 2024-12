La polizia passa al setaccio i locali pubblici di Viterbo. Lo week-end gli agenti della polizia amministrativa, diretti dal vice questore, Renato Pecoraro, insieme al polizia locale ha effettuato mirati controlli ad esercizi pubblici e di vicinato. Le verifiche hanno interessato sia le attività ubicate nel centro storico che quelle in periferia. E’ stata controllata la regolarità delle autorizzazioni comunali nonché il rispetto delle prescrizioni per la vendita al dettaglio e quelle per i dipendenti addetti alla vendita.

Sono stati effettuati i controlli agli avventori e nei confronti di alcuni sono state verificate le posizioni relativamente alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale.

Nei confronti di alcune attività seguiranno ulteriori accertamenti finalizzati a constatare il rispetto delle prescrizioni imposte. I controlli presso gli esercizi presenti a Viterbo e in provincia proseguiranno anche nelle prossime settimane.