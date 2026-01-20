Eseguiti con successo all’ospedale Santa Rosa i primi interventi di chirurgia robotica, segnando un passaggio significativo per l’innovazione tecnologica e clinico-assistenziale della Asl di Viterbo.

La prima seduta operatoria ha riguardato la disciplina di Urologia e ha visto l’esecuzione di due interventi complessi: una prostatectomia radicale, in ambito oncologico, e una pieloplastica, in ambito funzionale.

Due procedure diverse ma accomunate dall’elevato livello di precisione richiesto e dalla necessità di una visione anatomica estremamente dettagliata, in particolare per la preservazione delle strutture nobili.

L’attivazione del robot chirurgico rafforza ulteriormente il ruolo dell’ospedale Santa Rosa come punto di riferimento per la chirurgia ad alta complessità, contribuendo anche alla riduzione della mobilità passiva dei pazienti verso altre strutture.

L’offerta di chirurgia robot-assistita sarà progressivamente estesa ad altre specialità, a partire dalla Chirurgia generale, con successive implementazioni che coinvolgeranno anche le unità operative Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Senologia.

Il sistema chirurgico robotico di ultima generazione consente al chirurgo di operare con una precisione estremamente elevata, grazie a un sistema di visione 3D HD con ingrandimento fino a 10x e a strumenti mininvasivi che migliorano il controllo dei movimenti. I benefici per il paziente sono significativi: minore invasività, riduzione del dolore post-operatorio e delle perdite ematiche, degenze più brevi e un recupero funzionale più rapido.

L’introduzione della chirurgia robotica rappresenta il risultato di un investimento strategico della Asl di Viterbo, pari a oltre 5 milioni di euro, realizzato attraverso il noleggio quinquennale del sistema. Una scelta che consente di garantire un costante aggiornamento tecnologico, evitando l’obsolescenza e mantenendo elevati standard di performance clinica e assistenziale.

I primi interventi di chirurgia robotica al Santa Rosa, sono stati eseguiti con la supervisione del dottore Salvatore Guaglianone e del direttore dell’unità operativa di Urologia dell’Ifo (Istituti fisioterapici ospedalieri) di Roma, Giuseppe Simone, struttura con la quale la Asl di Viterbo ha stipulato una convenzione finalizzata a mettere in campo un percorso di formazione degli operatori dell’ospedale viterbese rispetto a una tecnologia così innovativa.

«L’avvio della chirurgia robotica al Santa Rosa – dichiara il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – si inserisce in un percorso avviato di innalzamento del livello tecnologico e di complessità delle procedure chirurgiche che, sempre più con regolarità, siamo in grado di eseguire con i nostri professionisti, in tutta la rete ospedaliera aziendale e, nello specifico, all’ospedale Santa Rosa. È, quindi un ennesimo obiettivo di un lavoro programmato, che unisce investimenti tecnologici e competenze professionali. Significa offrire ai cittadini cure sempre più sicure, efficaci e meno invasive, rafforzando al contempo l’attrattività e la qualità complessiva della nostra offerta sanitaria».

«Si tratta di un risultato concreto della strategia regionale di rafforzamento della sanità pubblica attraverso investimenti mirati in tecnologia, competenze e qualità delle cure - dice il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - Portare interventi di alta complessità anche nei territori significa ridurre le disuguaglianze, contrastare la mobilità sanitaria passiva e garantire ai cittadini del Lazio cure moderne, sicure e all’avanguardia vicino a casa. Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra tra Regione, Asl e professionisti sanitari, che dimostra come l’innovazione, se ben programmata, possa tradursi in benefici reali per i pazienti e per l’intero sistema sanitario regionale».