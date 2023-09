Deve rispondere di tentato omicidio l’uomo che lo scorso fine settimana ha investito una persona a San Faustino.

I fatti risalgono a sabato mattina quanto gli agenti della squadra volante sono intervenuti in Piazza San Faustino a seguito di richiesta al numero unico di emergenza di un cittadino che segnalava l’investimento di una persona, verosimilmente a seguito di una lite. Sul posto i poliziotti hanno soccorso un 26enne di nazionalità marocchina riverso a terra.

Lo straniero è stato poi trasportato presso l’ospedale “Belcolle”, dove è tuttora ricoverato per le diverse fratture riportate in varie parti del corpo.

L’immediata attività investigativa esperita dai poliziotti, che si sono avvalsi anche della visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comune di Viterbo, hanno consentito di identificare l’autovettura che aveva provocato l’investimento.

Il veicolo è stato rintracciato parcheggiato via poco distante dal luogo del sinistro e sottoposto a sequestro giudiziario. Il conducente del mezzo, identificato in un giovane italiano, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato omicidio.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti delittuosi e ad accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.