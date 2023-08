Prefetto e sindaco si sono confrontati sul piano sicurezza in vista del 3 settembre.

Oggi pomeriggio il prefetto di Viterbo Antonio Cananà ha ricevuto nel Palazzo del Governo la sindaca Chiara Frontini insieme al vice sindaco Alfonso Antoniozzi, al consigliere comunale Umberto Di Fusco e alla segretaria Generale Annalisa Puopolo.

L’incontro si è tenuto in vista delle imminenti riunioni conclusive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e della Commissione provinciale di vigilanza per i pubblici spettacoli, propedeutiche al rilascio della licenza comunale allo svolgimento del Trasporto della Macchina di Santa Rosa.

La sindaca ha illustrato al prefetto gli ultimi dettagli del piano predisposto dal Comune per il contenimento dei rischi per la pubblica e privata incolumità durante la manifestazione.

“L’incontro - sottolinea una nota della Prefettura - si è svolto in un clima di reciproca fiducia e di fattiva collaborazione, avendo come filo conduttore la comune volontà di offrire un’idonea cornice di sicurezza alle decine di migliaia di persone che affolleranno il centro storico di Viterbo in occasione del Trasporto”.