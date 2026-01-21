Un incendio si è sviluppato martedì sera in uno stabile in via delle Caprarecce a Pianoscarano. L'immobile, abbandonato da tempo, è diventato una sorta di discarica nel cuore della città. Da tempo è stato segnalato l'abbandono al suo interno di materassi, scarpe, secchi, bottiglie di birra, sacchi dell'immondizia, parti di un fornello, scatole e bicchieri di fast food.

Sta di fatto che l'altro pomeriggio, per causa ancora in corso d'accertamento, è divampato un incendio che ha aggredito l'immondizia all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche gli agenti della polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti e intossicati. L'immobile è stato interdetto. Nel frattempo il fatto riaccende i fari su una situazione, già nota, che non ha trovato ancora una soluzione.