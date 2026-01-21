PHOTO
Un incendio si è sviluppato martedì sera in uno stabile in via delle Caprarecce a Pianoscarano. L'immobile, abbandonato da tempo, è diventato una sorta di discarica nel cuore della città. Da tempo è stato segnalato l'abbandono al suo interno di materassi, scarpe, secchi, bottiglie di birra, sacchi dell'immondizia, parti di un fornello, scatole e bicchieri di fast food.
Sta di fatto che l'altro pomeriggio, per causa ancora in corso d'accertamento, è divampato un incendio che ha aggredito l'immondizia all'interno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche gli agenti della polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti e intossicati. L'immobile è stato interdetto. Nel frattempo il fatto riaccende i fari su una situazione, già nota, che non ha trovato ancora una soluzione.
Già nel mese di luglio scorso il consigliere comunale di Forza Italia, Giulio Marini, aveva presentato un'interrogazione in cui chiedeva alla sindaca di attivarsi per la bonifica e di firmare subito un'ordinanza.