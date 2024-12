Chiuso un kebab del centro storico dove è stato trovato un lavoratore irregolare.

Il provvedimento è arrivato in seguito ai controlli della settimana scorsa, da parte dei carabinieri della Compagnia di Viterbo, dei locali pubblici del capoluogo con il supporto dei Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro affiancato da tecnici dell’Ispettorato territoriale del lavoro viterbese.

Nel kebab è stata contestata la presenza di un lavoratore irregolare e la mancanza del documento di valutazione dei rischi. All’attività sono state elevate quindi sanzioni amministrative per circa 6.900 euro complessivi ed è stata disposta la sospensione differita dell’attività imprenditoriale qualora non fossero raggiunti idonei requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il successivo intervento ha riguardato un ristorante/bar presso il quale i carabinieri hanno rilevato la presenza di due lavoratori irregolari, elevando sanzioni amministrative per 6.400 euro complessivi, anche in questo caso con sospensione differita dell’attività imprenditoriale. Complessivamente è stata verificata la posizione di 17 persone, impiegate tra i diversi esercizi.