Il sampietrino utilizzato per il furto in una gioielleria del centro finisce in vetrina. La singolare iniziativa è di Marco Morbidelli, il titolare della gioielleria Time & co. Nella vetrina insieme al sampietrino un cartello che spiega l’iniziativa: “Grazie alla scarsa cura dell’ornato e del decoro pubblico e della mancanza di attenzione per il degrado imperante in alcuni casi è possibile riscontrare anche utilizzi impropri, ma altrettanto validi, quali strumenti per creare buche e voragini sui suoli pubblici, avvallamenti per storte e cadute rovinose o, nei casi più ambiti, come armi di sfondamento delle vetrine o di offesa personale. L’esemplare in mostra è stato recentemente utilizzato nella classica ‘spaccata’ permettendo al suo utilizzatore di potersi appropriare di beni altrui, le sue misure e il suo peso ne hanno permesso lo sfondamento di apposito vetro di protezione, l’esemplare è unico nel suo genere e al momento non è in vendita nonostante numerose richieste. Oggi la nostra città, può vantare un ampio assortimento di questi oggetti, una volta utilizzati per usi civici, liberamente disponibili ai lati delle strade, specialmente nel centro storico, in attesa di nuovi utilizzi o di collezionisti disposti ad adottarne un esemplare. Scopri l’assortimento completo e tutti i modelli di sampietrini disponibili – conclude ironico – approfittando del codice sconto “LACITTAPOSSIBILE” valido solo fino al 2027”.