Questa mattina il prefetto di Viterbo, Antonio Cananà, ha incontrato il presidente del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, e il capo facchino, Sandro Rossi, per uno scambio di vedute sugli aspetti di comune interesse inerenti al Trasporto della Macchina il prossimo 3 settembre.

Tutti hanno condiviso, in particolare, la considerazione che, grazie alle proficue sinergie che si sono realizzate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e alla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, è stato raggiunto l’auspicato bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di sicurezza e le ragioni, anch’esse importanti, della tradizione e del Trasporto.

A conclusione dell’incontro, il prefetto si è complimentato per la piena riuscita delle cene in piazza organizzate dei giorni scorsi, chiara testimonianza del forte legame tra il Sodalizio e i viterbesi. Insomma sono lontane ormai le scena della clamorosa protesta dell’anno scorso i cui i facchini, contestando le stringenti misure di sicurezza, avevano minacciato di non uscire facendo saltare il Trasporto.