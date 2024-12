Sorpreso a giocare alle slot machine nonostante fosse colpito dal daspo Willy che vieta l’accesso o lo stazionamento presso locali pubblici, esercizi o locali di intrattenimento e svago. L’uomo è stato denunciato dalla polizia. La denuncia si inserisce nell’ambito di una serie di controlli amministrativi negli esercizi pubblici della Tuscia, operanti sulla base di specifiche autorizzazioni di polizia. “Oggetto delle verifiche – si legge in una nota della questura - fabbriche, depositi ed esercizi di minuta vendita di materiale esplodente, in particolare artifizi pirotecnici di categoria IV e V (fontane, batterie), in vista dell’avvicinarsi delle festività di fine anno. Il controllo è stato rivolto al rispetto delle prescrizioni dirette alla salvaguardia della pubblica incolumità e, tra queste, in particolare quelle in materia di disponibilità massima di materiale pirotecnico, di stoccaggio dello stesso, della tracciabilità e della regolamentare etichettatura”.

Le verifiche, che sono state effettuate dal personale della divisione polizia amministrativa della questura di Viterbo, sono state poi estese alle oreficerie e alle sale gioco e scommesse con un particolare focus sul rispetto delle prescrizioni rivolte all’adozione di misure di difesa passive, nonché della loro conformità ai più innovativi standard richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione dei reati contro il patrimonio. Nelle sale il controllo è stato esteso anche agli avventori. Ed è in questo contesto che è stato scoperto l’uomo inottemperante ai divieti imposti dal daspo Willy.