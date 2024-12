La dea bendata bacia ancora la Tuscia. Dopo la vincita milionaria di Montefiascone dove uno scommettitore con 10 euro ne ha portati a casa 2 milioni, ieri un’altra persona ha acquistato un Gratta e vinci e ha vinto 500mila euro. E’ avvenuto nella tabaccheria di Francesca Felli, in via Venezia Giulia 14, all’Ellera. «Il cliente - racconta Daniele Rossi - pensava di aver vinto 400 euro, ma quando siamo andati a controllare il biglietto il sistema ci ha segnalato che la vincita andava riscossa in banca. Abbiamo visto quindi che erano 500mila». Non si sa sia andato poi in banca o direttamente a Roma a riscuotere la vincita, sta di fatto che la persona ovviamente è stata molto felice. «Siamo stati tutti contenti - continua Rossi - anche perché era una persona che ne aveva bisogno».