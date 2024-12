Nella serata di giovedì la squadra volante è intervenuta a seguito di segnalazione di persone sospette all’interno di un capannone industriale prospiciente via Francesco Baracca. Qui gli agenti hanno sorpreso in flagranza un 28enne romeno intento ad asportare materiale elettrico nel locale.

I poliziotti si sono calati dal tetto dello stabile per fermare il giovane che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato immediatamente fermato. L’uomo, trovato in possesso di attrezzi e arnesi atti allo scasso, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.