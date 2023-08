Sabato sera nel Centro commerciale Tuscia i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno in arrestato in flagranza un bassanese di origine marocchina, ritenuto responsabile di evasione e furto. I militari della Stazione del capoluogo, supportati da colleghi di Graffignano, lo hanno fermato e perquisito nelle gallerie, rilevando fosse sottoposto ad arresti domiciliari e trovandolo in possesso di indumenti appena sottratti in due negozi. La refurtiva sequestrata è stata affidata ai responsabili degli esercizi.