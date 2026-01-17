Giovedì scorso, uno straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale è stato rintracciato dalla polizia di Stato nel capoluogo. A seguito della segnalazione di un’intrusione indebita in un magazzino, pervenuta al 112, gli agenti della squadra volante hanno riscontrato la presenza all’interno di un cittadino gambiano di 32 anni, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per verificarne la regolare posizione in Italia. Gli accertamenti svolti da personale dell’Ufficio Immigrazione hanno rivelato la pendenza, a suo carico, di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Viterbo. Pertanto è accompagnato da personale della Questura presso il centro di permanenza e rimpatri di Roma per il successivo trasferimento nel Paese di origine.