Lutto nella Tuscia per la scomparsa del colonnello Antonio Cianchi. Ex sindaco di Bomarzo e dirigente politico, è stato nominato delegato di Viterbo dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel 1994 è stato insignito anche del titolo di Cavaliere ordine al merito della Repubblica italiana.

Enzo Maccarelli, presidente dell’associazione Valori Bomarzo lo ricorda come “uomo di grande valore umano e professionale, punto di riferimento nei numerosi incarichi ricoperti con professionalità e spirito di sacrificio, figura inscindibile della vita sociale di Viterbo, ha servito il Paese con dedizione e rigore nell’Aeronautica Militare, portando con sé lo spirito di servizio anche nella vita civile e politica della comunità viterbese ricoprendo con impegno e serietà il ruolo di sindaco del suo paese natale di Bomarzo.

Antonio è stato per molti un amico sincero, una persona leale, umile e generosa, sempre pronta a mettersi a disposizione per il bene comune. Con senso di responsabilità e profondo rispetto, ha lasciato un’impronta significativa anche nell’ambito associativo: come delegato dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e come collaboratore sensibile e disponibile anche con l’Associazione Valori Bomarzo dove ha off erto sostegno concreto in tante occasioni.

La sua presenza gentile e la sua dedizione al prossimo rimarranno un esempio per tutti noi. La comunità di Viterbo, la sua Bomarzo perde oggi un uomo giusto, profondamente legato al suo territorio, ma il suo ricordo vivrà nel cuore di chi lo ha stimato e voluto bene”.

I funerali si svolgeranno sabato 26 luglio alle 10 nella chiesa della Verità a Viterbo.