PHOTO
ue minorenni sono stati aggrediti martedì pomeriggio nei pressi dell’istituto tecnico commerciale “Paolo Savi”, da un gruppo di coetanei.
Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati in cinque a scagliarsi contro i due ragazzi davanti alla scuola.
Dalle parole si è passati presto ai fatti.
Ne è nata una breve ma violenta colluttazione.
Le urla hanno richiamato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno riportato la calma.
I due giovani aggrediti sono rimasti feriti e per loro è stato necessario l’intervento del personale del 118 per le cure del caso.
Nel frattempo la polizia ha identificato i cinque presunti aggressori.
Restano ancora da chiarire le cause dell’aggressione: non è escluso che si tratti di un diverbio per futili motivi, ma gli investigatori non escludono nessuna pista. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’accaduto.