Con la domenica delle Palmne entrano nel vivo le celebrazioni religiose della settimana santa. La Diocesi ricorda gli appuntamenti: oggi alle 10,30 c’è la benedizione delle palme e la processione, alle 11 la celebrazione eucaristica; mercoledì santo alle 18 la santa messa Crismale e benedizione degli oli con l’intera comunità diocesana; giovedì santo santa messa In Cena Domini alle 18,30; venerdì santo 9 l’ufficio delle letture e lodi in canto gregoriano e alle 18,30 celebrazione della passione del Signore; alle 21,30 processione del Cristo Morto; sabato santo alle 9 ufficio delle letture e lodi in canto gregoriano e alle 21.30 la solenne veglia pasquale nella notte santa; domenica di resurrezione 31 marzo la celebrazione eucaristica alle11. Per consentire lo svolgilemento delle iniziative religiose, a cominciare dalle numerose processioni in città e nelle frazioni in occasione della domenica delle Palme, sono previsti provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare.

Nel dettaglio, queste le celebrazioni previste per oggi: alle 10, processione e benedizione delle Palme da parte della parrocchia Sant’Angelo in Spatha, nel centro storico. A tal proposito, dalle 10,15 saranno possibili interruzioni o deviazioni della circolazione veicolare in piazza Martiri d'Ungheria, via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, via Roma, piazza del Plebiscito - chiesa Sant’Angelo in Spatha.

Alle 11 processione delle Palme della parrocchia Sacro Cuore al quartiere Pilastro. Possibili interruzioni o deviazioni del traffico a partire dalle ore 10,30 lungo viale B. Buozzi, via A. Volta, via C. Minciotti, via F. Cristofori, viale B. Buozzi.

Sempre per oggi alle 10,30 in programma anche la processione delle Palme della parrocchia Santa Barbara, il cui percorso interesserà via e piazzale Porsenna, via e piazzale dei Buccheri fino al piazzale della chiesa di Santa Barbara.

E ancora, la Processione delle Palme che partirà alle 10,30 dalla cattedrale San Lorenzo per raggiungere piazza della Morte, via San Lorenzo e tornare in piazza San Lorenzo.

Sempre alle 10,30 è prevista la processione delle Palme della parrocchia di San Pietro - chiesa delle Farine, che interesserà il percorso istituto San Pietro, via Vetralla, via Salicicchia, chiesa di San Pietro. Alle 11,30 ci sarà inoltre la processione della parrocchia San Leonardo Murialdo: possibili modifiche al traffico in via I. Nievo, via della Pila, via Caduti IX Stormo, parrocchia San Leonardo Murialdo.

Processioni anche nelle frazioni: a San Martino, alle 10,30, è prevista la benedizione e la processione delle Palme. Sarà interdetta la circolazione veicolare lungo il percorso piazza M. Buratti, via Doria, abbazia. Infine Grotte Santo Stefano, processione delle Palme in via della Stazione, piazza dell’Unità fino alla chiesa parrocchiale. Attenzione ai divieti di sosta in via della Stazione fino al civico 119 e in piazza dell’Unità, limitatamente all’area circostante la chiesa della Madonnina.

Altre iniziative religiose proseguiranno nei prossimi giorni, nel capoluogo e nelle frazioni; tra queste si ricordano la rievocazione storica della Passione di Cristo del venerdì santo a Bagnaia, la processione del Cristo morto a San Martino e la solenne processione per le vie del centro storico cittadino con la rappresentazione della crocifissione in piazza San Lorenzo il prossimo 29 marzo.