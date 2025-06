Nell’anno del Giubileo, un evento speciale per Viterbo. “Dies Natalis”, la macchina di Santa Rosa sarà esposta in via straordinaria per tutto il mese di luglio in piazza San Sisto. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha l’obiettivo di “valorizzare e diffondere, anche in occasione dell’anno giubilare, la manifestazione turistico-culturale legata al tradizionale trasporto della macchina” come si legge nell’ordinanza dirigenziale del 13 giugno. L’installazione avverrà tra il 7 e il 9 luglio con oltre un mese e mezzo d’anticipo rispetto alla tradizione.

Per consentire l’allestimento, però, l’impresa Fiorillo srl, incaricata dei lavori, inizierà l’installazione del ponteggio a partire da lunedì. L’intervento prevede l’occupazione dell’area situata accanto alla chiesa di San Sisto, rendendo necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina. In particolare, scatterà il divieto di sosta in piazza San Sisto per tutta la durata delle operazioni. Il provvedimento rientra nell’ambito delle disposizioni adottate per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori.