Plastic Free e Seconda Chance insieme per il reinserimento sociale in occasione dell’iniziativa di pulizia ambientale in programma domani mattina alle 9,30 con punto di ritrovo in strada San Lazzaro, inizio Via Francigena.

L’appuntamento Plastic Free, patrocinato dal Comune di Viterbo – assessorato all’ambiente e assessorato alle politiche sociali - vede infatti la collaborazione della realtà associativa Seconda Chance della casa circondariale Nicandro Izzo. «Un sentito ringraziamento va ai volontari fortemente impegnati nella tutela del nostro patrimonio ambientale e culturale – affermano gli assessori Giancarlo Martinengo e Rosanna Giliberto con la consigliera comunale delegata alla transizione ecologica Francesca Pietrangeli –, e in particolare all'associazione Seconda Chance, che promuove progetti di riabilitazione e reinserimento sociale per persone detenute. Questa iniziativa è la prova di come la salvaguardia ambientale possa incontrare e sostenere percorsi di inclusione e riscatto personale, generando valore sociale e culturale non solo per le persone detenute, ma per l’intera comunità».

«Questa è una data simbolica e significativa per l’impegno congiunto tra Seconda Chance e Plastic Free nella promozione della sostenibilità ambientale e del reinserimento sociale». A dichiararlo sono la referente provinciale di Plastic Free Ann Katrin Kumlien insieme a Stefania Montalbano dell’associazione Seconda Chance, che aggiungono: «Dal 2023 le due realtà collaborano attivamente per coinvolgere detenuti selezionati in giornate di clean up e passeggiate ecologiche, offrendo loro un’opportunità concreta di riscatto e partecipazione civica. Con grande entusiasmo, quest’anno, entra a far parte del progetto anche la Casa circondariale di Viterbo Nicandro Izzo».

«Una giornata che unisce la città di Viterbo in nome dell’ambiente e della seconda possibilità – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini - L’intervento di pulizia lungo un tratto della Via Francigena di sabato prossimo avrà un duplice valore, quello ambientale e quello sociale. Grazie a tutti i volontari che prenderanno parte all’iniziativa e a tutti colo