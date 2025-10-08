Una donna semina il panico in centro. Martedì mattina avrebbe sferrato un pugno al volto un’altra donna.

Il fatto è avvenuto intorno alle 9,15 di martedì in via Cairoli.

La vittima, una signora, è stata colpita alla tempia presumibilmente dalla stessa persona che nelle trascorse settimane aveva già aggredito due negozianti in via della Sapienza. Sul posto è intervenuta la polizia.

Stando alla descrizione, la donna che l’ha aggredita è di carnagione chiara, in evidente stato confusionale, dai capelli lunghi e trasandati, raccolti con una coda. Con sé sembra sia solita portare buste di plastica.

Sempre martedì, la stessa donna si sarebbe recata anche all’interno di un bar di Via Marconi insultato i presenti e scatenando un tafferuglio. A fermarla, stavolta, sarebbero stati i gestori del bar, che hanno impedito alla signora di colpire la clientela.