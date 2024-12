Una maggiore preparazione per rendere un migliore servizio al cittadino: questa l’ottica con cui il Comando provinciale carabinieri di Viterbo ha organizzato in sinergia con i comitati locali della Croce rossa italiana percorsi di formazione e aggiornamento in materia di “primo soccorso aziendale”, rivolti a ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri dei reparti dipendenti. L’iniziativa, avviata dalla Compagnia del capoluogo a dicembre e prevista estendersi nel 2024 alle Compagnie di Montefiascone, Tuscania, Ronciglione e Civita Castellana, è stata disegnata insieme al presidente Marco Sbocchia quale attività di promozione dell’assistenza sanitaria all’interno delle strutture dell’Arma, luoghi di lavoro e di ricezione della cittadinanza, ma anche motori di un pronto intervento sul territorio che vede spesso le sfide alla sicurezza intrecciarsi ad emergenze nella sfera della salute. I corsi, svolti presso le sedi C.R.I. della provincia, sono stati pensati per la diffusione di una condivisa “cultura del soccorso”, non mancando tuttavia di entrare nel merito di azioni e manovre utili alle vittime di incidenti o malori, in quei spesso brevi ma critici momenti che precedono l'arrivo dei sanitari.