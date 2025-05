Momenti di apprensione questa mattina per un bambino di circa 4 anno trovato a vagare da solo in via Saffi. Il piccolo, da solo, è stato notato da alcuni passanti mentre camminava infreddolito e spaesato. E’ stato portato in un bar vicino e rifocillato mentre sono state avvertite le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate due pattuglie di carabinieri e della polizia locale. Raccogliendo le informazioni dai residenti della zona gli agenti sono riusciti a risalire all’abitazione del bambino. Qui, una volta entrati, hanno trovato un altro bambino di pochi mesi che stava dormendo nella culla. Nel frattempo sono stati rintracciati anche i genitori. Secondo le prime informazioni la madre era uscita per fare la spesa, lasciando a sorvegliarli il marito. Ma forse per un’incomprensione, i due sono rimasti soli in casa. Il più grande ha aperto la porta di casa ed è uscito.

Le autorità stanno ora valutando la situazione per accertare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza dei bambini. Sul fatto sono attivati anche i servizi sociali.