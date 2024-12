Nascondeva in casa 39 chili di marijuana, per questo un 49enne viterbese, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I guai dell’uomo sono cominciati una quindicina di giorni fa da una lite condominiale. In quella circostanza la Volante, intervenuta sul posto, lo aveva trovato in possesso di 8 grammi di marijuana che gli erano stati sequestrati. Denunciato, il giorno successivo ha ricevuto l’ammonimento del questore. Successivamente la procura di Viterbo, che coordina le indagini, ha emesso un decreto di perquisizione, eseguito dalla squadra mobile che ha portato alla luce il resto della droga. L’uomo è stato posto ai domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il gip ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Viterbo.