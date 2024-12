Un uomo di 81 anni è morto oggi pomeriggio in seguito a un incidente stradale che si è verificato intorno alle 14 all'incrocio tra strada Bullicame e strada Terme.

Per cause in corso d'accertamento la Ford Fusion su cui viaggiava l'81enne si è scontrata con un grosso autotreno.

Stando alla prima ricostruzione la vettura sarebbe uscita dalla strada Bullicame mentre l'autoarticolato procedeva su strada Terme.

L'urto è stato così violento che la Ford è finita sull'altro lato della strada.

La macchina sarebbe stata trascinata dal grosso automezzo per vari metri prima di finire la sua corsa contro la recinzione di un vivaio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ei vigili del fuoco che hanno estratto l'81 dal veicolo. L'uomo è stato trasportato l'uomo in ospedale di Belcolle dove è morto poco dopo. Illesa la donna che era alla guida del camion.