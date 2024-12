Incidente mortale questa sera lungo la strada provinciale della Commenda. Erano da poco passate le 21 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto ha investito un uomo che in bicicletta tornava a casa a Marta.

L’auto avrebbe agganciato con lo specchietto i ciclista trascinandolo per qualche metro. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari giunti sul posto, l’uomo A.S.C. le sue iniziali di 76 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Marta e Viterbo per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti