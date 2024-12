Traffico in tilt oggi pomeriggio lungo la superstrada a causa di un’auto in fiamme.

Intorno alle 18, per cause ancora in corso d’accertamento, la vettura, una Lancia scura, ha preso fuoco. Subito si è levata alta una densa colonna di fumo.

Il fatto è avvenuto sulla corsia in direzione Orte a circa un chilometro dall’uscita di Viterbo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme. L’auto, però, è andata quasi completamente distrutta. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti e si sono formate code.