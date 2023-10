Auto finisce contro il camion dei rifiuti e una persona resta gravemente ferita.

E’ accaduto questa mattina lungo la strada Teverina, all’incirca all’altezza del bivio per la strada Ombrone in direzione Grotte Santo Stefano.

Per cause in corso d’accertamento un’auto condotta da un uomo e un autocompattatore si sono scontrati.

L’impatto è stato così violento che la parte anteriore dell’auto è andata quasi completamente distrutta accartocciandosi su se stessa.

Il conducente della vettura è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono apparse gravi tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza con la quale è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Da quanto si è potuto apprendere, sarebbe rimasto invece illeso il conducente del camion dei rifiuti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per gestire la viabilità