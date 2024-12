Cercava di superare gli esami di teoria per la patente di guida facendosi aiutare “da remoto” per indovinare le risposte al quiz, ma è stato scoperto e portato nella caserma dei carabinieri a Riello. E’ quanto accaduto nella giornata di lunedì, quando i carabinieri della Compagnia di Viterbo sono intervenuti nelle aule della motorizzazione civile del capoluogo dove erano in corso esami per il conseguimento di patente e i militari della Stazione locale, in quel momento di pattuglia, sentito il personale di vigilanza, hanno prelevato e portato in caserma un trentatreenne di origine balcanica.

Una volta perquisito è stato trovato in possesso di un apparecchio ricetrasmittente, risultato utile ad ottenere da remoto le risposte ai quiz. Il dispositivo, dotato di telecamera, batteria e sim card, era nascosto nella felpa indossata dall’uomo e a questa assicurata con del nastro adesivo, di modo da trasmettere l’immagine del monitor riportante le domande, e ricevere indicazione delle risposte esatte da parte di un complice, di cui però l’uomo non ha voluto fornire identità.

A seguito di tali accertamenti lo stesso è stato infine denunciato per falsa attribuzione di lavori altrui, quale aspirante al conferimento della patente di guida, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per identificare la persona o le persone dall’altro capo dell’apparecchio.