Fabrizio Barone nuovo comandante della Scuola allievi sottufficiali dell’Esercito di Viterbo. Ieri mattina l’incontro tra il nuovo comandante e il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Dopo la visita a palazzo Gentili, i due si sono ritirati in un colloquio privato. Romoli ha espresso a Barone «la volontà dell’amministrazione di continuare a collaborare fattivamente con la Scuola sottufficiali di Viterbo, che rappresenta da sempre un vanto per la Tuscia e per la lunga tradizione militare di questa terra. È infatti a Viterbo che si formano i futuri comandanti dell'Esercito italiano, chiamati a servire la Repubblica sia in patria che in difficili scenari operativi all’estero».

Nel congratularsi con Barone per il nuovo incarico, Romoli si è detto «certo che il nuovo comandante saprà attingere alla sua lunga esperienza di militare e ufficiali per il bene dell’istituto formativo e dei suoi allievi».