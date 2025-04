Nei giorni scorsi l’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Santa Rosa ha ricevuto dalla Società italiana di ecocardiografia e cardiovascular imaging, Siecvi, l’attestato di II livello per il Laboratorio di ecocardiografia (Echolab). Nello specifico, per la specialità transesofagea. Si tratta di un risultato rilevante per l’Azienda sanitaria della provincia di Viterbo. In tutta Italia, infatti, i laboratori di ecocardiografia accreditati sono solo 75, nel Lazio appena 4. Solo 32 in Italia sono accreditati come II livello.

«L’accreditamento dell’Echolab alla Società italiana di ecografia cardiovascolare – commenta il direttore facente funzione della Cardiologia viterbese, Pietro Scrimieri - è importante per diverse ragioni, tutte orientate alla garanzia della qualità e affidabilità delle prestazioni ecografiche cardiovascolari nella nostra provincia. Il riconoscimento, tra l’altro, attesta che il centro, il cui referente è il cardiologo Giordano Zampi, rispetta gli standard elevati di qualità e precisione nella diagnosi ecocardiografica. Ciò implica che i medici e i tecnici sono adeguatamente formati e che le apparecchiature sono aggiornate e calibrate secondo i più alti standard. È, inoltre, un segno di riconoscimento ufficiale che dimostra che il centro aderisce a criteri professionali rigorosi. Questo fornisce fiducia ai pazienti e ai medici che si rivolgono presso il servizio. L’accreditamento, infine, riconosce che il nostro team possiede l’esperienza necessaria per eseguire diagnosi ecocardiografiche complesse e trattamenti accurati. Questo significa che i pazienti possono fidarsi di ricevere prestazioni di alta qualità. L’accreditamento dell’Echolab, in sintesi, rappresenta un impegno verso l’eccellenza nella qualità delle prestazioni ecocardiografiche, la formazione continua dei professionisti e il miglioramento progressivo delle tecnologie utilizzate, a beneficio della salute del paziente». «L’accreditamento – conclude il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi -, è un passo in avanti decisivo per il nostro centro di ecocardiografia, poiché comporta il raggiungimento di standard ancora più elevati in termini di competenza, qualità e specializzazione. È, infatti, essenziale per assicurare una qualità più elevata delle prestazioni, maggiore competenza tecnica e per garantire una cura ancora più precisa e specializzata per i pazienti con patologie cardiovascolari della Tuscia».