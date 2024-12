Lunedì sera la squadra volante ha arrestato un viterbese di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il controllo dell’uomo ristretto in regime degli arresti domiciliari, gli agenti hanno udito dei rumori dalla soffitta dell’abitazione e si sono adoperati per verificarne la provenienza.

Saliti nel locale, hanno sorpreso il 37enne accanto a materiale idoneo all’assunzione di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno deciso, allora, di procedere a perquisizione personale del soggetto che ha dato esito positivo, in quanto nella tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti due involucri confezionati con cellophane contenenti 10 grammi di cocaina, oltre a 665 euro in contanti dei quali l’uomo non è riuscito a giustificarne la provenienza.

L’attività è stata estesa anche all’abitazione del viterbese, anche questa con esito positivo dal momento che sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione e ulteriore denaro in contanti per una somma di oltre 10.000 euro. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria che ha proceduto alla convalida dell’arresto e nei suoi confronti è in corso di valutazione l’eventuale adozione di misure di prevenzione da parte del questore di Viterbo.