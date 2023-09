Hanno aggredito i poliziotti intervenuti per una rissa durante il trasporto della minimacchina del Pilastro, e per questo il questore ha emesso nei loro confronti due daspo Willy. Si tratta di due italiani trentenni.

Il fatto risale alla sera del 26 agosto, i due avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico, intervenuti per una rissa in corso tra alcuni spettatori dell’evento.

I due, in evidente stato di alterazione alcolica, nelle vicinanze del “Bar Dei” in via Alessandro Volta, hanno aggredire dapprima verbalmente i poliziotti e poi, uno dei due ha colpito con una forte manata al volto il funzionario della Questura di Viterbo responsabile del servizio che, a seguito del colpo, ha riportato lesioni giudicate guaribili con 5 giorni di prognosi.

Per quanto accaduto i due trentenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Al termine di una approfondita istruttoria eseguita dagli uomini della polizia Anticrimine della questura di Viterbo, al fine di evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi, è stato emesso il provvedimento che ha interdetto ad uno dei responsabili per la durata di un anno l’accesso e lo stazionamento ai locali pubblici ed esercizi analoghi ubicati nel comune di Viterbo.

Al secondo è stato invece vietato, sempre per il periodo di un anno, la frequentazione del solo locale pubblico interessato dall’episodio di violenza.