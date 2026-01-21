Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo avrebbe aggredito la campagna in viale dei Mille. Urla spintoni e strattoni davanti gli occhi di diversi passanti che, preoccupati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Il fatto è accaduto intorno alle 18. Sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra volante.

Alla vista degli agenti, l’uomo si sarebbe scagliato contro di loro opponendo resistenza. Riportata la calma, la coppia è stata condotta negli uffici della questura per accertamenti. Sono in corso verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio di violenza.