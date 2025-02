Chiude i battenti la storica Ottica Sorrini di via del Corso, aperta nel 1870. L’annuncio arriva dagli stessi proprietari.

“Cari clienti, dopo 155 anni la nostra bellissima storia si conclude - scrivono nel messaggio affiso sul negozio - C’era una volta… cosi iniziano le favole. Dapprima un piccolo fotografo di nome Attilio nel lontano 1870, dopo di lui i figli Gino e Romolo e poi ancora il nostro amato papà Attilio junior con Cecilia ed infine noi, le ultime di 4 generazioni. Noi che arrivati alla meritata pensione e per necessità personali facciamo una scelta di vita regalandoci del tempo. Detto ciò vi ringraziamo cari clienti ed amici, vi ringraziamo per averci dato fiducia ed affetto per tanti lunghissimi anni. Vi auguriamo il meglio ed una buona vita. Grazie di cuore, Sabrina e Susanna Sorrini”.