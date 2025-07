È morto a 83 anni il professor Lucio Ubertini, figura cardine della ricerca idraulica nazionale e internazionale. Ordinario alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza e fondatore del Centro H2CU, ha segnato profondamente il sistema accademico italiano, favorendo la cooperazione tra università e enti globali. Padre di Stefano, magnifico rettore dell’Unitus, il professor Ubertini è stata una figura di altissimo profilo nel panorama scientifico e accademico italiano e internazionale. Era nato a Viterbo nel 1942 ed ha dedicato l’intera vita alla promozione della cultura scientifica, all’innovazione tecnologica per la tutela dell’ambiente e alla cooperazione internazionale, anticipando con straordinaria lucidità temi oggi centrali come i cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’internazionalizzazione della ricerca.

«Nel suo percorso accademico e scientifico - ricorda l’Università della Tuscia in una nota - ha ricoperto ruoli di assoluto rilievo nei principali organismi nazionali e internazionali. È stato un punto di riferimento per un’intera generazione di colleghi dell’Università degli Studi di Perugia e della Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato per tutta la sua carriera. Dal 1978 al 2008 ha inoltre diretto l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (Irpi) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

In qualità di presidente del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (Gndci), ha avuto un ruolo determinante nel creare sinergie efficaci tra le istituzioni e la comunità accademico-scientifica su temi di importanza strategica per il nostro Paese.

Ha collaborato a lungo con l’Unesco, sia come rappresentante italiano nel Comitato del Programma Idrologico Internazionale, sia come titolare della Cattedra Unesco in “Water Resources Management and Culture”. Ha sempre considerato le relazioni internazionali come un elemento cruciale per la crescita professionale delle nuove generazioni. Per questo motivo, dopo aver avviato accordi di collaborazione con moltissime prestigiose università internazionali — tra cui il Massachusetts Institute of Technology (Mit), Princeton University, Columbia University, New York University — e con associazioni scientifiche internazionali come l’International Association of Hydrological Sciences, ha fondato il Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU (Honors Center of Italian Universities) presso la Sapienza Università di Roma, con la partecipazione di 21 università italiane e 3 istituti del Cnr.

Grazie al Centro H2CU - prosegue la nota - ha potuto realizzare uno dei suoi progetti accademici più ambiziosi: l’acquisto di residenze per studenti a New York City, dando vita al progetto College Italia. Negli ultimi 15 anni, centinaia di studenti e giovani ricercatori hanno potuto vivere un’esperienza formativa unica, fondamentale per le loro carriere. Vivo il suo impegno per un’università moderna e aperta, il suo pensiero, il suo esempio e la sua opera resteranno un riferimento prezioso per le generazioni future di studiosi e per tutte le istituzioni impegnate in una formazione universitaria d’eccellenza, responsabile e internazionale”.

L’Università della Tuscia esprime alla famiglia Ubertini e in particolare al magnifico rettore, Stefano Ubertini, la propria vicinanza e le più sentite condoglianze.