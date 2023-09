Vede i carabinieri, accusa un malore e portata in ospedale tentati di disfarsi di 22 grammi di cocaina. E’ accaduto venerdì sera mentre in centro storico si teneva il tradizionale trasporto della minimacchina.

I carabinieri di pattuglia nei quartieri fuori le mura hanno arrestato in flagranza una 34enne di Marta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della sezione radiomobile hanno fermato la sua autovettura lungo la Cassia Nord. La donna ha accusato un malore per il quale, su richiesta degli stessi militari, è stata trasportata in ambulanza a Belcolle. Giunta al pronto soccorso, i carabinieri l’hanno sorpresa mentre tentava di disfarsi di involucro di cellophane, contenente circa 22 grammi di cocaina, occultato sulla persona. Dimessa poco dopo, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione con il supporto di personale di Squadra di intervento operativo - in città per rafforzare i controlli durante le festività di Santa Rosa - che ha portato al rinvenimento di circa 0,27 grammi di hashish, 0,6 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, nascosti in armadio del soggiorno. La droga è stata sequestrata e la donna posta agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.