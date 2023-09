Attimi di tensione lunedì sera a Viterbo nel corso di un'operazione ad alto rischio condotta dai carabinieri che ha portato all'arresto di uno straniero e alla denuncia di un altro, trovati in possesso di droga e armi da fuoco.

L'intervento della sezione radiomobile è avvenuto in via Cardinal La Fontaine, nel cuore del centro storico di Viterbo, nel corso di alcuni specifici servizi volti a contrastare la microcriminalità urbana nell’orario notturno.

Durante un normale controllo di routine, due individui accompagnati da un pitbull sono stati fermati. L'atteggiamento sospetto di uno dei due ha immediatamente destato l'attenzione dei militari, che hanno proceduto a una perquisizione accurata durante la quale uno dei due è stato trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta, con un colpo in canna e uno spray al peperoncino urticante. Le modalità di pronto uso dell’arma hanno sollevato l’immediato sospetto che fosse pronta per un uso imminente, ma grazie al coraggioso e tempestivo intervento degli uomini della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viterbo, probabilmente è stato possibile evitare il peggio.

La pericolosità e delicatezza dell’intervento hanno richiesto l'invio immediato di ulteriori unità di supporto da parte della centrale operativa, che ha fatto convogliare sul luogo delle unità di rinforzo.

Entrambi gli uomini, di 22 e 27 anni, con una lunga lista di precedenti di polizia, sono stati condotti presso gli uffici del Comando Provinciale dei carabinieri. Il giovane in possesso della rivoltella è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e, dopo le procedure di rito, è stato portato presso la casa circondariale Mammagialla. L'altro è stato deferito all'autorità giudiziaria per il concorso nello stesso reato e detenzione di sostanze stupefacenti,

La pistola, le sostanze stupefacenti e gli altri corpi di reato sono stati sequestrati. Questa operazione dei carabinieri – rimarca l’Arma - dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza nella città di Viterbo, specialmente nel suo centro storico.