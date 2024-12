LADISPOLI - Visita guidata inclusiva con interprete Lis alla villa romana de "La Posta Vecchia". L'appuntamento, in programma per il 18 luglio, è stato organizzato dal delegato al Progetto di inclusione sociale "Ladispoli una città che sa ascoltare", Marco Cecchini in collaborazione con il Gatc. Due le visite in programma: alle 16 e alle 17.15. Necessaria la prenotazione. «Siamo veramente felici di proporre questa visita inclusiva alla scoperta della storia e dell'archeologia di Ladispoli», ha commentato il delegato Cecchini che ha voluto ringraziare in particolar modo il Gatc e "La Posta Vecchia" «per aver permesso lo svolgimento di questo evento». L’appuntamento è presso il piazzale della stazione di Palo Laziale dieci minuti prima dell’inizio della visita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA