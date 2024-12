CERVETERI - Dall'inizio dell'anno ad oggi sono già 80 le schede aperte al centro antiviolenza di Cerveteri. Un dato, in linea, con quello dello scorso anno quando sono stati 118 i casi seguiti dagli operatori. Nell'80% dei casi - spiega la responsabile del centro Ileana Aise Cigliano - si tratta di donne provenienti da Cerveteri e da Ladispoli. Ma al centro antiviolenza arrivano anche persone in cerca di aiuto dalle zone di Viterbo e dal litorale nord. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di donne tra i 35 e i 50 anni. Ma ci sono anche anziane (tra i 65 e gli 80 anni) e giovani (tra i 18 e i 25 anni). Tutte decidono di rivolgersi al centro dopo aver superato i vari "loop" e stereotipi che spesso portano al silenzio, all'omertà.

Stanche di subire, dopo un'attenta riflessione, finalmente superano le barriere iniziali e decidono di chiedere aiuto. Molto spesso il freno arriva da veri e propri loop mentali: il non sapere dove andare, la paura di ripercussioni qualora l'aggressore possa scoprire della richiesta di aiuto, la paura di quel che potrebbe accadere ai figli.

Nelle donne più anziane le violenze arrivano spesso dai mariti. «Si tratta di situazioni pregresse - spiega la responsabile - che per un motivo o per l'altro nel corso degli anni sono state tollerate. Arriva però poi un momento, la stanchezza dovuta all'anzianità, l'inasprimento di una situazione fisica, psicologia o neurologica dovuta all'invecchiamento, che diventa intollerabile e di conseguenza si decide di rivolgersi a qualcuno in cerca di aiuto».

Un'altra casistica legata a questa fascia di età è legata a maltrattamenti subiti dai figli che «per un qualche motivo sono rimasti in casa e spesso sono affetti da patologie psichiatriche o da dipendenze».

L'appello, l'invito, è quello di non aver paura. Di farsi forza e avere il coraggio di chiedere aiuto a una rete di supporto, come quella del centro anti violenza per tornare finalmente a una vita serena. Il centro antiviolenza etrusco è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il giovedì dalle 15 alle 18.

