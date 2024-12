LADISPOLI - «Il mio pensiero va alle mamme dei figli maschi affinché possano insegnare loro che un "no" non è un rifiuto ma l'espressione di una persona che ha principi e pensieri diversi. E alle mamme delle donne per non insegnare più che i panni sporchi si lavano in famiglia. Non dobbiamo più tacere». Ha le idee chiare Caterina De Caro di Rete Rosa, promotrice del corteo che lunedì sera, nonostante la pioggia, ha sfilato per le vie del centro città per dire ricordare «tutte le donne uccise quest'anno»: in totale «circa 103, la più piccola una ragazza di 13 anni volata dal settimo piano».

