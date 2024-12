CERVETERI - «Basta! Basta! Stop alla Violenza contro le Donne!». Lo dice e lo mette nero su bianco il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti che lunedì, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si è unita ad associazioni, studenti e privati cittadini per manifestare il disappunto della comunità alla violenza di genere. Sulla scalinata di piazza Santa Maria il flash mob «delle ragazze e dei ragazzi dell'Istituto superiore Enrico Mattei (guidati dal corpo docenti e da una rappresentanza del Comitato Genitori) e della Salvo D'Acquisto» «per tutte le donne, perché quel triste, lungo e drammatico elenco di donne uccise per mano dell'uomo, di chi avrebbe dovuto amarle anziché togliere loro la vita, si fermi a zero. Non una di più, mai più donne vittime di violenza».

