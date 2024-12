A processo a Viterbo per presunti abusi sessuali su una studentessa, Luigi Sepiacci, ex direttore dell’Accademia delle Belle Arti Lorenzo da Viterbo, è stato rinviato a giudizio a Roma per violenza sessuale pluriaggravata su due donne. Lo scorso 20 settembre il professore 78enne è comparso davanti al gup Alessandra Boffo del tribunale di Roma in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio della pm Stefania Stefania per violenza sessuale pluriaggravata ai danni delle due donne. Le vittime sarebbero dipendenti dell’Associazione nazionale istituti non statali e di istruzione, di cui Sepiacci era presidente fino a fine gennaio quando si è dimesso in seguito all’avviso di fine indagini, seguito a marzo dalla richiesta di rinvio a giudizio. Il gup Boffo ha concordato con la richiesta di rinvio a giudizio della procura con il processo che si aprirà il 21 ottobre 2025. Il primo processo, relativo a Viterbo, invece entrerà nel vivo il 19 novembre davanti al collegio con la testimonianza della studentessa.