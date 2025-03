Una giovane di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel corso del Carnevale di Civita Castellana.

Il fatto risale a domenica 23 febbraio, in occasione della seconda sfilata dei carri allegorici.

La ragazza è stata stata avvicianata in piazza della Liberazione da un giovane che, dopo aver ballato con lei, l’ha coinvinta ad appartanersi con lei in una via poco distante. Qui la 19enne, rendendosi conto della situazione, avrebbe cercato di divincolarsi chiedendo al ragazzo di fermarsi.

Quest’ultimo però non ha desistito. A quel punto la ragazza avrebbe urlato e richiamato l’attenzione di due passanti che, nonostante il frastuono, sono andati in suo soccorso mettendo in fuga il ragazzo.

Il giorno dopo la 19enne si è presentata in questura e ha sporto denuncia.

Sul fatto sono partite le indagini della squadra mobile.

La polizia ha acquisito le testimonianze. Non è escluso che possa acquisire anche i filmati delle telecamere della zona.