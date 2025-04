CIVITAVECCHIA – Nel primo pomeriggio di ieri, la Sala Tirreno della Regione Lazio ha ospitato un evento di grande rilievo: la presentazione delle nuove linee guida per il contrasto alla violenza di genere, frutto di tre anni di intensa attività portata avanti dalla Procura di Civitavecchia in collaborazione con la ASL Roma 4. Un lavoro meticoloso, volto a costruire una rete tra professionalità diverse, con l’obiettivo di tutelare in modo più efficace le vittime di violenza domestica e relazionale.

A illustrare il progetto è stato il Procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, che ha sottolineato con forza la necessità di un’azione sinergica e preventiva, fondata su interventi istituzionali e familiari. Un impegno condiviso da un’ampia platea istituzionale, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dei prefetti e dei questori di Roma e Viterbo, del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Amato, e dei vertici delle forze dell’ordine.

Numerose anche le autorità sanitarie coinvolte, tra cui la direttrice generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, e il direttore sanitario Simona Ursino. Presente anche il direttore generale del Policlinico di Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, insieme ai direttori dei distretti sanitari locali, dell’Ospedale di Civitavecchia e del carcere cittadino. A rappresentare il mondo militare, il generale Vezzoli, comandante del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito.

Hanno partecipato inoltre i sindaci del territorio, i referenti territoriali delle forze dell’ordine e il tavolo interistituzionale operativo sulla violenza di genere, attivo da circa due anni. Durante l’incontro, il Procuratore Liguori ha ricordato con preoccupazione la crescita dei femminicidi, ribadendo l’urgenza di ascoltare e proteggere ogni donna che denuncia.

Il Procuratore Amato ha rimarcato l'importanza della formazione specializzata e di un approccio sistematico, mentre il presidente Rocca ha richiamato l’attenzione sulla necessità di portare alla luce ogni forma di abuso, andando oltre i semplici segni visibili.

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi di formazione e benemerenza a chi ogni giorno lavora sul campo per prevenire e contrastare la violenza, ricevendo l’applauso e il riconoscimento delle istituzioni presenti.