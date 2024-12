TARQUINIA - «Libertà e giustizia: per tutti e per nessun’altra» è il titolo di un incontro dedicato alla riflessione e alla consapevolezza riguardo la violenza di genere, che si terrà sabato 30 novembre, alle 17, alla Cittadella, sede dell’associazione Semi di Pace a Tarquinia. Organizzato dai Giovani democratici di Tarquinia e Viterbo, l’appuntamento si aprirà con un'ora di "silent reading", per riflettere in silenzio su storie e testimonianze di vittime di violenza, cui seguirà un dibattito con la partecipazione di Alice Beccherelli, responsabile dipartimento Pari opportunità Giovani democratici Lazio; Marta Nori, rappresentante dell’associazione Kyanos; Tagne Fanlio e Pierrette Cleole, della cooperativa sociale Alicenova; Manuela Benedetti, segretaria provinciale del Partito democratico.

