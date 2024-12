CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre, l'Amministrazione comunale di Civitavecchia ha organizzato un corteo cittadino, con partenza da Piazzale del Tribunale alle 9, che percorrerà le strade di Civitavecchia e giungerà alla sede del Comune, dove, nell’aula consiliare R. Pucci, si terrà il dibattito “La rete contro la violenza e le esperienze consolidate in città”, che vedrà la partecipazione del sindaco Marco Piendibene, della Delegata alle Politiche di Genere Valentina di Gennaro e l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni.

«È essenziale riflettere su un tema drammatico che oggi più che mai merita di essere oggetto costante di dibattito pubblico – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene – è imprescindibile promuovere la cultura della non violenza, del rispetto e della consapevolezza. Voglio ringraziare in particolare modo la famiglia di Ennio Galice, artista civitavecchiese di grande fama, che ci ha concesso l’uso della litografia impiegata per la promozione dell’evento. È per noi un piacere poter rappresentare questa giornata così delicata con un’immagine tanto evocativa quanto emozionante».

L’Amministrazione comunale invita dunque tutti i cittadini e le cittadine a prendere parte all’iniziativa, per non scordare mai i femminicidi che ogni giorno segnano la nostra quotidianità, rendere più consapevoli le donne sulla possibilità di chiedere aiuto ed estirpare la cultura del possesso, che ogni giorno mina le vite di donne innocenti.