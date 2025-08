Tensione e paura nella tarda serata di giovedì 1° agosto, nel cuore del centro storico . Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 23,45 all’interno del Bar Centrale di piazza del Comune, per poi proseguire lungo via Roma, scatenando momenti di forte agitazione tra i clienti e i passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da una lite tra alcuni ragazzi, degenerata rapidamente in un vero e proprio scontro fisico. «Urla fortissime, bambini che piangevano e clienti in fuga. Ho sentito qualcuno gridare: ‘Scappate!’», ha raccontato una testimone, ancora scossa. Nel parapiglia sono stati rovesciati tavoli, rotti vetri e danneggiato l’interno del bar.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: una volante della polizia di Stato è giunta sul posto pochi minuti dopo l’allarme, seguita da altre due pattuglie e da una squadra dei carabinieri. Grazie al loro intervento, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. Alcuni partecipanti alla rissa hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto dal personale sanitario. Altri sono stati accompagnati in questura per accertamenti. Al momento, sono sei le persone denunciate. Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare tutte le responsabilità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA